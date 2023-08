Cristina Ferreira recebe proposta milionária e reforço de poderes

Cristina Ferreira, que acaba o seu contrato com a Media Capital a 31 de agosto, tem uma proposta milionária em mãos para prolongar o seu vínculo. O Correio da Manhã sabe que a ideia da administração é mantê-la no cargo de diretora de Entretenimento da TVI e reforçar-lhe os poderes com novos cargos: funções de administradora executiva com os pelouros do Digital, Novos Negócios e Talento. Leia aqui o artigo na íntegra.