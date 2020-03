Cuidado com ‘mitos’ da Internet

Nesta fase de preocupação generalizada são muitos os ‘mitos’ que as redes sociais e o WhatsApp propagam de forma perigosa. Comecemos pela plataforma de partilha de mensagens, na qual vários áudios foram lançados com informações falsas. São fragmentos de conversas que carecem de sustentação científica e que induzem em erro por avançarem com números de mortos não confirmados pelas autoridades, assim como dados relativos aos hospitais que não têm sustentação por parte do Ministério da Saúde.

Há também as teorias da conspiração, que apontam as antenas 5G como causadoras da pandemia e até que o vírus foi roubado por espiões no Canadá. E mesmo as especificidades do vírus, como a possibilidade de permanecer ativo em superfícies, devem ser consultadas em órgãos de comunicação fidedignos ou nas plataformas do Sistema Nacional de Saúde.

Finalmente surgem os boatos absurdos e que apontam para a cocaína e o alho como boas formas de evitar o vírus, assim como a ideia de que foi criado em laboratório ou fruto da ingestão de sopa de morcego.