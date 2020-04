Da primária ao secundário: como vai ser o regresso às aulas e o papel da telescola

As aulas a nível nacional vão recomeçar a 14 de abril, mas sem ser presencial (com uma exceção, ainda a confirmar, no 11.º e 12.º), anunciou o primeiro-ministro. Saiba aqui como será o regresso às aulas em cada ciclo, da primária ao secundário.





António Costa explica medidas para as escolas António Costa explica medidas para as escolas

A carregar o vídeo ...

- Aulas à distância (não-presenciais), juntamente com a telescola, que "complementará mas não substituirá o trabalho que os professores têm vindo a desenvolver com os seu alunos", sublinhou António Costa. De acordo com o Primeiro-Ministro, as "emissões diárias serão transmitidas a partir de dia 20 de abril na RTP Memória, emitida por cabo ou satélite e pela TDT.". Haverá blocos de conteúdos, primeiro para os mais novos e depois para os mais velhos.Foram ainda canceladas as provas de aferição e os exames nacionais do 9.º ano.- Aqui, há diferença entre o 10.º ano e os 11.º e 12.º. Os do 10.º terão aulas à distância e os outros deverão tê-las de forma presencial, embora não seja ainda possível adiantar datas. Certo é que todos terão o seu calendário adiado e que serão apenas feitos os exames essenciais para o acesso ao ensino superior. Os exames vão acontecer em duas fases: a primeira entre os dias 6 e 23 de julho e a segunda entre 1 e 7 de setembro.António Costa acrescentou ainda que quando voltarem as aulas presenciais no 11.º e 12.º os professores e alunos usarão máscara de proteção e os docentes e funcionários de grupos de risco estão dispensados do serviço.