Dani Alves pede a Bolsonaro: «Que o reflexo da nossa bandeira tome conta da sua direção»

Dani Alves publicou nas redes sociais uma mensagem sobre a eleição de Jair Bolsonaro como 38.º presidente do Brasil.E se durante a campanha, o internacional brasileiro preferiu ficar à margem do debate, agora Dani Alves deixa um apelo: "Que Deus abençoe nosso Brasil, nosso povo e sobretudo ao nosso presidente... que ele possa retificar algumas coisas que foram faladas na sua campanha e que possa tratar humanos como seres humanos independente de opções sexuais, de posições socias ou de qualquer outra coisa", pode ler-se na mensagem publicada no Instagram.O defesa brasileiro do PSG pede ainda ordem, progresso e paz para o Brasil, terminado o post com a hashtag Deus no comando sempre."Que ele use o seu poder para uma evolução cultural, uma evolução econômica e sobre tudo uma evolução existencial. Que o reflexo da nossa bandeira (ORDEM E PROGRESSO) tome conta da sua direção presidencial e que de uma vez por todas sejamos um país refletido pelas riquezas da sua terra e do seu povo. 'Paz e amor para nosso povo', refere Dani Alves.