Dar festas a cães é benéfico para a saúde, afirma novo estudo

Um estudo publicado pela revista científica PLUS ONE demonstra que há um aumento da atividade cerebral em pessoas saudáveis quando existe uma interação ou proximidade com um cão, seja este real ou de peluche. Naturalmente, e apesar do cérebro ser estimulado na presença dos dois tipos de cães, existe um maior foco de atenção e prazer emocional quando uma pessoa se encontra na presença do animal real. Isto porque, afirma o mesmo estudo, os peluches não ativam o córtex pré-frontal, a parte do cérebro que processa os pensamentos e sentimentos, afirma a CNN internacional. Leia o artigo completo na 'Must'.