Datafolha avança que Lula da Silva derrota Bolsonaro e é o novo presidente do Brasil

O antigo presidente do Brasil e histórico dirigente do Partido dos Trabalhadores, Luís Inácio Lula da Silva, foi eleito este domingo presidente do Brasil, revela uma projeção Datafolha, do jornal Folha de São Paulo.Com 93% dos votos apurados, Lula da Silva soma 50,61% do total da eleição enquanto o seu opositor e atual presidente, Jair Bolsonaro, está nos 49,39%.Na primeira volta das presidenciais nenhum dos dois conseguiu a eleição. Lula da Silva venceu com 48,4% dos votos face a 43,2% dos votos obtidos por Jair Bolsonaro.