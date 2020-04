De chorar por mais: Paulo Futre lança documentário da carreira

Paulo Futre partilhou, na segunda-feira, um documentário sobre a carreira, um projeto criado em 2004, que contou com o contributo de personalidades do mundo do futebol como, por exemplo, Johan Curyff, José Mourinho, Fernando Torres, Rui Costa, Figo, entre outros.





Através da página oficial do Facebook, o antigo internacional português explica que só agora foi possível tornar o documentário público, aproveitando o atual cenário em torno do novo coronavírus para "entreter" alguns dos seus seguidores."Como estamos em quarentena e aborrecidos, pensei que talvez consiga que alguns se entretenham a ver este primeiríssimo e único esboço ainda muito amador (até na própria tradução) que fizeram em 2004. Oxalá que consiga que alguns de vocês se esqueçam, com estas imagens, durante uma hora, do grande pesadelo que estamos todos a viver", escreveu.