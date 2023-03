De Spielberg a Michael Bay: os realizadores que mais automóveis destruíram nos seus filmes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A"destruição massiva de carros" é uma ocorrência comum nos filmes de Hollywood, principalmente nos de ação, nos quais o enredo gira, por norma, em torno de corridas, perseguições e, lá está, destruição de adereços vários. Popular ainda hoje, trata-se de uma técnica usada desde os anos 80 - a obra The Blue Brothers (1980), de John Landis, detém o recorde de mais automóveis abatidos numa única cena, por exemplo.Contudo, existem realizadores que recorrem mais à dita estratégia dos que outros, como Justin Lin, responsável por alguns filmes da saga 'Velocidade Furiosa', ou Joe e Anthony Russo, de 'Vingadores: Endgame'. Mas quem leva o prémio para casa é mesmo Michael Bay, realizador da saga 'Transformers', com 354 carros aniquilados ao longo da sua carreira. Leia o artigo na íntegra na MUST