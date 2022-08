De viagem? Não se esqueça destes gadgets

Estas são as novidades da tecnologia fundamentais para levar na mala de férias, segundo a Must Perfeita para viagens radicais, esta câmera resiste a movimentos bruscos e solavancos. Com apenas 700g, é envolvida em tecido Kevlar, resistente a temperaturas extremas, poeira e água. Tem também resolução de imagem e vídeo 4K, com uma lente fixa de zoom digital e foco automático.Este localizador resistente à água é compatível não só com dispositivos iOS como Android. Pode ser pendurado em chaves, carteiras e mochilas, e rastreia os objetos até 120 metros de distância.Conheça mais novidades aqui