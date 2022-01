Defesa de João Rendeiro diz que julgamento terá lugar em junho

O julgamento sobre o pedido de extradição de João Rendeiro vai acontecer em junho e a medida de coação de prisão preventiva será revista em fevereiro, indicou a defesa do ex-banqueiro do BPP.June Marks, a advogada de João Rendeiro, esperava ter acesso aos documentos a 1 de abril e ia propor que o julgamento fosse marcado para 13 de junho."Esperamos ter cópias dos documentos, de volta de Portugal, a 1 de abril", referiu a advogada June Marks aos jornalistas à porta do tribunal, segundo a agência Lusa.João Rendeiro apresentou-se no tribunal em Verulam, arredores de Durban, na África do Sul. O processo de extradição tinha sido adiado por uma falha na selagem dos documentos enviados por Portugal. O ex-banqueiro tem estado doente e já se queixou à ONU sobre as condições da prisão em que se encontra.O ex-banqueiro apresentou também uma queixa contra o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, revelada pela Sábado . Na queixa considera ser vítima de uma "violação de direitos à dignidade humana", alegando ter sido julgado e condenado mais do que uma vez pelos mesmos factos em julgamentos diferentes.Rendeiro já informou as autoridades sul-africanas que não quer voltar a Portugal para cumprir a pena de 5 anos e oito meses de prisão a que foi condenado.Detido em 11 de dezembro em Durban, após quase três meses fugido à justiça portuguesa, João Rendeiro foi presente ao juiz Rajesh Parshotam, do tribunal de Verulam, que lhe decretou, a 17 de dezembro de 2021, a medida de coação mais gravosa, colocando-o em prisão preventiva no estabelecimento prisional de Westville.O ex-banqueiro foi condenado em três processos distintos relacionados com o colapso do BPP, tendo o tribunal dado como provado que retirou do banco 13,61 milhões de euros. Das três condenações, apenas uma já transitou em julgado e não admite mais recursos, com João Rendeiro a ter de cumprir uma pena de prisão efetiva de cinco anos e oito meses.