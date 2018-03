Continuar a ler

Apesar da condenação com a pena máxima, Mónica Quintela congratulou-se com o facto de o coletivo ter acolhido "alguma da posição da defesa, relativamente à alteração da qualificação jurídica de alguns factos".Sobre a possibilidade de recorrer, a advogada de defesa deixou em aberto se interpõe recurso ou não.No entanto, "em princípio" irá recorrer, admitiu."Por aquilo que nos foi dado e numa perspetiva de primeiro impacto não concordámos com algumas das qualificações. Vamos analisar o acórdão e depois iremos agir em conformidade", disse.A advogada frisou que "tudo leva a crer" que irão interpor recurso, mas não o poderão fazer antes de ler e analisar o acórdão.Mónica Quintela afirmou que neste julgamento coletivo não se conseguiu encontrar um móbil e chamou a atenção para a diferença das penas parcelares: Pedro Dias foi condenado a 21 anos pelo homicídio do militar da GNR e 22 anos pelos homicídios dos civis.Esses dados, vincou, significam "que o tribunal encontrou ali incongruências e dúvidas".Mónica Quintela sublinhou também o trabalho do coletivo ao longo do julgamento, bem como a "leitura exemplar do acórdão, atendendo à gravidade dos factos, atendendo aos familiares das vítimas que estavam na sala, atendendo ao arguido que estava a assistir por videoconferência".Pedro Dias foi condenado pelos homicídios consumados do militar da GNR Carlos Caetano e de Liliane e Luís Pinto, um casal que viajava na Estrada Nacional (EN) 229 naquela noite. A tentativa de homicídio do militar António Ferreira foi também considerada provada, assim como vários outros crimes.Pedro Dias assistiu à leitura do acórdão por videoconferência desde a prisão de Monsanto, em Lisboa.