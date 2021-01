Depois de João Baião, Diana Chaves também testa positivo à Covid-19

João Baião e Diana Chaves estão infetados com Covid-19.





O primeiro a revelar que está infetado com coronavírus foi João Baião, na quinta-feira. "Apesar de todos os cuidados que tenho tido, pode acontecer a qualquer um. E aconteceu-me! Hoje testei positivo à Covid-19, aguardo ainda o resultado de um segundo teste mas tenho que seguir as recomendações da DGS e ficar em casa confinado", começou por dizer. "Estou bem sem qualquer dos sintomas mais comuns deste vírus. Pode mesmo acontecer a qualquer um. Protejam-se! Não facilitem!", rematou.Na sequência do teste positivo ao novo cornavírus, o apresentador encontra-se em isolamento, tal como Diana Chaves, cujo primeiro teste à Covid-19 foi negativo. No entanto, esta sexta-feira, a SIC emitiu um comunicado a informar que a apresentadora também está infetada. "Depois de um primeiro teste negativo, Diana Chaves voltou a testar positivo à Covid-19 e o resultado deu positivo. A apresentadora cumprirá deste modo o período de isolamento defenido pelas autoridades de saúde. A SIC deseja rápidas melhoras à Diana Chaves e ao João Baião", pode ler-se.Em virtude de os anfitriões de 'Casa Feliz' estarem infetados, esta sexta-feira, o programa será apresentado por Cláudia Vieira e João Paulo Sousa.