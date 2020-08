Depois do Pingo Doce, vídeo denuncia desperdício de comida dentro da validade na Auchan

Depois do Pingo Doce, um novo vídeo vem denunciar o desperdício de comida, dentro da validade, na Auchan, outra cadeia de hipermercados. "A data de consumo destas folhas de ervilhas de alface é dia 6 e hoje é dia 3", começou por dizer Hugo Breda através de um vídeo no Instagram.





Hugo Breda e João Relógio, da produtora Swag On, publicaram um vídeo que denunciava a colocação de produtos alimentares da marca Pingo Doce no lixo

"Percebemos que há muito trabalho que ja foi feito e está a ser feito por parte de grandes superfícies e associações mas achamos que ainda há muita coisa a ser feita", continuou. "Recebemos muitas mensagens de pessoas com bebés, desempregadas, a pedir-nos esta comida (...)", alertou Hugo.Hugo continua o vídeo, dizendo que o caixote do lixo não é local para alojar comida. "Ir buscar comida aos caixotes do lixo não é digno, não é fixe, não é suposto sequer. O caixote do lixo devia ter lixo, mas na nossa ótica tem comida. Quando é que a comida é considera lixo? (...)"."Precisávamos de respostas, nós precisamos dela", rematou João Relógio.Recorde-se que