Depressão Alex traz vento intenso, descida da temperatura e chuva para Portugal continental

A depressão Alex que se aproxima de Portugal continental deverá trazer vento intenso, chuva forte e descida das temperaturas já a partir de dia 1 de outubro.





De acordo com o Instiuto Português do Mar e da Atmosfera, a chegada da tempestade a território nacional está prevista para o final do desta quinta-feira e deverá permanecer até sexta-feira.O efeitos da depressão serão sentidos "através do aumento da intensidade do vento", acentuando-se mais no Norte e Centro do País, "precipitação localmente intensa nas regiões a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela" e ainda uma descida da temperatura "que irá variar aproximadamente entre 12 e 18°C nas regiões a norte do vale do Tejo e entre 18 e 25°C a sul".As rajadas de vento deverão atingiros "75km/h junto ao litoral e até 110 km/h nas terras altas".É ainda esperado um "aumento significativo da agitação marítima na costa ocidental, em particular entre o início da manhã de dia 2 e a madrugada de dia 3, em especial a norte com cabo Raso".