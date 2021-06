Deputada pede desfibriladores automáticos externos em todos os recintos desportivos e escolas

A deputada independente Cristina Rodrigues recomendou, esta quinta-feira, ao Governo que proceda à instalação de desfibriladores automáticos externos em todos os recintos desportivos e estabelecimentos de ensino do País, além de um reforço da formação da comunidade educativa em suporte básico de vida e desfibrilhação automática externa.





"Infelizmente, continuam a morrer demasiadas pessoas em Portugal de paragem cardiorrespiratória porque os cidadãos não conhecem os sinais, não sabem como actuar ou porque o local onde esta ocorre não dispõe de desfibrilhador. Em consequência, ser ou não reanimado depende do facto de existir no local um desfibrilhador automático externo e da presença de alguém com formação para o utilizar. Mas este tem de ser um direito de todos e não apenas de alguns", refere a deputada, em comunicado.Esta posição de Cristina Rodrigues surge poucos dias após o episódio que envolveu o médio dinamarquês Christian Eriksen. O jogador caiu inanimado em campo, num jogo do Euro'2020, devido a uma paragem cardíaca, mas foi imediatamente socorrido com recurso a desfibrilador e reanimado.