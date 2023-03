Deputado do Chega acusado de usar claques do V. Guimarães como "guarda pretoriana"

Filipe Melo, deputado do Chega, é acusado de usar as claques do V. Guimarães para, em Braga, intimidar e agredir apoiantes da lista concorrente às eleições para escolher os delegados para o Congresso do partido (realizado em janeiro), revelou a 'Visão'.De acordo com a revista, que ouviu várias testemunhas, Filipe Melo usa estas claques como "guarda pretoriana" e vários militantes que concorreram e apoiaram a lista adversária terão sofrido represálias.