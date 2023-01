Desempregados inscritos no IEFP sobem pelo quinto mês e ultrapassam os 300 mil

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego subiu em dezembro pelo quinto mês consecutivo, ultrapassando de novo a fasquia dos 300 mil.Por isso, o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) fechou o ano com 307 mil desempregados inscritos no final de dezembro, segundo dados divulgados esta segunda-feira.Isto representa um aumento de 3,4% face ao mês de novembro, mas ainda uma quebra de 11,8% em termos homólogos, ou seja, quando comparado com dezembro de 2021.