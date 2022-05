Desemprego cai para 5,7% em março face homólogo mas sobe em relação a fevereiro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A taxa de desemprego foi de 5,7% em março, mais 0,1 pontos percentuais face a fevereiro, mas abaixo dos 6,6% de março de 2021, segundo dados provisórios do INE divulgados esta segunda-feira.

De acordo com as estimativas mensais de emprego e desemprego, publicadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em março, "situou-se em 5,7%, valor superior ao do mês precedente em 0,1 pontos percentuais, mas inferior em 0,1 pontos percentuais ao de três meses antes e em 0,9 pontos percentuais ao de um ano antes".

As estatísticas mensais de emprego e desemprego publicadas reviram ainda em baixa a taxa de desemprego de fevereiro, passando do valor provisório de 5,7% para 5,6% - assinalando que esta correspondeu "ao seu valor mais baixo dos últimos de 10 anos".

Ainda em março, a população ativa (5.173.200) diminuiu 0,1% em relação a fevereiro, mas aumentou 2,7% face a março de 2021. De acordo com o instituto de estatística, "apesar da diminuição observada nos meses de 2022, a população ativa mantém-se próxima do máximo dos últimos 10 anos registada, em dezembro de 2021 (5.187.400)".

Já a taxa de emprego "alcançou o seu valor mais elevado, desde fevereiro de 1998, em fevereiro de 2022 (63,8%)", estimando o INE que em março deste ano esta foi de 63,7%.

A população empregada (4.877.300) diminuiu 0,2% em relação a fevereiro e aumentou 3,7% comparativamente a um ano antes.

A população desempregada (295.900) aumentou 1,2% em março face a fevereiro, mas diminuiu 11,5% comparando com o mesmo mês de 2021.

A população inativa (2.488.500) aumentou 0,2% em relação a fevereiro e caiu 5,7% em relação a março do ano passado.

Os dados do INE indicam ainda que a taxa subutilização de trabalho de março se situou em 11,1%, valor igual ao do mês anterior, mas 1,8 pontos percentuais abaixo do mês homólogo de 2021. Segundo o INE, este indicador atingiu, em fevereiro de 2022, "o seu valor mais baixo (590,2 mil) desde o início de 2011".