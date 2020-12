Desemprego em Portugal abaixo da média da UE pela primeira vez desde maio

Apesar das dificuldades impostas pela pandemia da covid-19 às economias europeias, a Zona Euro registou uma queda do desemprego, em outubro, pelo terceiro mês consecutivo.





Segundo os dados revelados esta quarta-feira, 2 de dezembro, pelo Eurostat, a taxa de desemprego na região da moeda única caiu de 8,5% em setembro, para 8,4% em outubro, o terceiro mês consecutivo de descidas.





Já na União Europeia, a taxa de desemprego manteve-se inalterada nos 7,6%.





Portugal está entre os países que registou uma descida da taxa de desemprego em outubro (de 7,9% para 7,5%) tendo ficado abaixo da média da União Europeia pela primeira vez desde maio. Nessa altura, a taxa de desemprego na UE estava nos 7% e em Portugal nos 5,9%.





Apesar da evolução favorável do desemprego na Zona Euro, este indicador ainda está muito acima dos níveis pré-pandémicos, já que no início do ano se encontrava pouco acima dos 7% - 7,2% em fevereiro, quando a pandemia chegou em força à região.





O Eurostat estima que, no último ano, houve um acréscimo de 2,186 milhões de desempregados no bloco dos 27 países e de 1,692 milhões na região da moeda única. No total, haverá assim 16,236 milhões de pessoas sem trabalho na União Europeia, das quais 13,825 milhões na Zona Euro: são menos 91 mil na UE e 86 mil na Zona Euro quando comparado com setembro.





No que respeita ao desemprego jovem, a tendência foi a inversa, com a taxa de desemprego nesta franja da população, com menos de 25 anos, a aumentar de 17,4% para 17,5% na União Europeia e de 17,9% para 18% na Zona Euro.





Olhando para os números de há um ano, há agora mais 404 mil jovens sem trabalho na União Europeia e 319 mil na Zona Euro.