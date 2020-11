Desemprego registado desce pela primeira vez desde início da pandemia

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego em Portugal inverteu em outubro a tendência de agravamento que vinha a registar em todos os meses desde o início da pandemia, embora em termos homólogos o aumento seja ainda considerável

Os dados do IEFP publicados esta quinta-feira mostram que, no fim do mês de outubro de 2020, estavam registados nos centros de emprego 403.554 desempregados. A este número corresponde uma descida de 1,6% face ao que se verificava no mês de setembro, o que equivale a uma descida de 6.620 desempregados.

Na comparação com outubro do ano passado o número de desempregados inscritos aumentou 34,5%, o que corresponde a mais 103.535 pessoas à procura de emprego.