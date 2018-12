Despiste de autocarro com equipa de futebol juvenil faz um morto e dezenas de feridos nos EUA

Uma criança morreu e 40 pessoas ficaram feridas na sequência de um despiste de um autocarro que transportava uma equipa de futebol juvenil no estado do Arkansas, nos Estados Unidos.De acordo com a polícia local, o autocarro transportava uma equipa de futebol que disputou no fim de semana um jogo do campeonato norte-americano, em Dallas.A maioria dos feridos foi transportada para o hospital.O motorista do autocarro já foi questionado pelas autoridades.Correio da Manhã