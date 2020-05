Despiste mata jovem jogador de Fornos de Algodres e amigo

Dois jovens de 19 anos morreram no despiste de um veículo ligeiro quando iam divertir-se para um rio, na variante de Fornos de Algodres, ontem, às 16h15.





"O carro despistou-se numa curva onde já houve outros acidentes e chocou contra uma árvore", explicou ao CM Armando Costa, segundo-comandante dos bombeiros de Fornos de Algodres.Cláudio Saraiva e Marco Ventura, este futebolista na Associação Desportiva de Fornos de Algodres, filhos únicos, encontravam-se encarcerados e em paragem cardiorrespiratória à chegada dos bombeiros. O óbito foi declarado no local.Associação Desportiva de Fornos de Algodres publicou mensagem no Facebook. "Porque a vida é muito injusta !!!!!!! A Associação Desportiva de Fornos de Algodres gostaria de lamentar a perda prematura deste Jovem, deste menino, que tantas e tantas vezes nos deu alegrias. Só nos resta, nesta hora difícil para todos, mas principalmente para os Pais, desejar toda a força do mundo para ultrapassar esta tragédia", pode ler-se.