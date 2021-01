Detido médico suspeito de matar doentes Covid-19 para libertar camas de hospital

Carlo Mosca, um médico italiano de 47 anos, foi detido por suspeitas de ter assassinado dois doentes com Covid-19 com doses letais de anestésicos de forma a "libertar camas".





O caso remonta a março de 2020 na Lombardia, em Itália, e as vítimas foram Natale Bassi, de 61 anos e Angelo Paletti, de 8.O suspeito estava a coordenar as urgências do hospital de Montichiari, na Lombardia, e foram mensagens de Whatsapp intercetadas, trocadas entre enfermeiras, que o denunciaram."Não vou matar doentes só porque ele quer libertar camas", referiu uma enfermeira em conversa com um colega. Esse mesmo colega responde afirmando que não está no hospital mas que a situação era uma "loucura".Segundo o jornal italiano Corriere de la Sera, o médico preparava dois medicamentos que costumam ser usados ??antes de entubar um doente e pedia aos enfermeiros que administrassem nos doentes.Carlo Mosca é médico-chefe interino do Hospital de Montichiari e foi detido e colocado em prisão domiciliária. A acusação é de ter administrado intencionalmente medicamentos com efeito anestésico e bloqueador neuromuscular a doentes Covid provocando a causando a morte de dois dos doentes ao seu cuidado.Os corpos das vítimas eram enviados à noite para autópsia em Pádua. O objetivo era evitar fuga de informação que levasse a consequente investigação.