DGS admite alargar recomendação de uso de máscaras

Um grupo de especialistas da Direção Geral de Saúde (DGS) está a ponderar alargar a recomendação do uso de máscaras a mais grupos para combater a propagação do novo coronavírus, mas assegura que "de modo nenhum" será aceite o uso generalizado.



Segundo escreve o Diário de Notícias na sua edição desta quarta-feira, 1 de abril, o grupo que integra o Programa Nacional de Prevenção e Controlo de Infeções e Resistência Antimicrobianas está a rever a orientação sobre o uso de máscaras lançada no início do mês: até aqui, a DGS defendia que o uso deste material devia cingir-se a profissionais de saúde, pessoas infetadas com covid-19 e imunodeprimidos e a quem tivesse de circular em unidades de saúde por alguma razão.



Agora, e perante alguns casos de sucesso na Europa (Áustria e República Checa, descreve o DN), o grupo está a ponderar alargar a recomendação do uso a mais segmentos da população e de atividades profissionais que devem usar máscara para se protegerem.





No entanto, a mesma fonte garantiu ao DN que, mesmo que avance o alargamento a outros grupos da comunidade, "de modo nenhum será aceite o uso generalizado de máscara. Não faz sentido, pelo menos por agora".