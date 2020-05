DGS compra três milhões de máscaras com certificado falso

Três milhões de máscaras do tipo FFP2 com um certificado "inválido ou falso" foram vendidas à Direção-Geral da Saúde (DGS) pela Quilaban, a empresa do ex-presidente da Associação Nacional de Farmácias João Cordeiro, avança o Público este domingo.





Ao jornal, o diretor-geral da empresa, Sérgio Luciano, admitiu problemas no certificado mas alegou a "aparente qualidade" das máscaras. O Ministério da Saúde esclareceu que as máscaras em causa "não foram distribuídas e até ao esclarecimento cabal não será efetuado qualquer pagamento". Como tinha revelado a SÁBADO , depois de uma polémica com as adjudicações de milhões de euros em material de proteção individual sem contratos publicados, o Governo disponibilizou os documentos de suporte em falta - entre os quais a encomenda de €9.030.000 à Quilaban, referentes a um milhão de máscaras cirúrgicas tipo II (a 54 cêntimos cada) e a três milhões de máscaras respiradores FFP2 (a €2,83 cada). Estas últimas foram feitas na China.