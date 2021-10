Dia Internacional contra as Alterações Climáticas: Um 'jogo' que é de todos

A pedido da ONU, o Dia Internacional contra as Alterações Climáticas é comemorado no dia 24 de outubro. Uma vez que as alterações climáticas afetam o dia-a-dia de todos nós, mas também dos nossos animais de companhia, a campanha ‘Protect Our Future Too’ lança o 3º episódio dos seus podcasts, onde conta com especialistas da área ambiental, animal e humana.

Este terceiro debate irá centrar-se na temática dos parasitas internos e do risco que estes representam para os animais de companhia e para os seus tutores. Os podcasts estão disponíveis em healthcarehits.pt e nas plataformas de podcasts (Spotify, Apple Podcasts e Soundcloud).

Os passeios com os animais de companhia podem representar situações de exposição em ambientes potencialmente contaminados com ovos de parasitas internos. Este debate irá desenvolver-se em torno da toxoplasmose, toxocarose (lombrigas) e ténias, apontando formas de diagnóstico, tratamento e proteção dos animais de companhia e dos seus tutores.

Os especialistas convidados vão discutir temas como a alimentação dos animais de companhia, formas de infeção e sintomas, bem como desmistificar a ideia de que os gatos são inimigos de uma mulher grávida, devido à toxoplasmose.

Para falar de saúde animal e partilhar a sua visão contamos com a Dr.ª Patrícia Branco, Médica Veterinária e Vice-Presidente da Associação Portuguesa de Médicos Veterinários Especialistas em Animais de Companhia (APMVEAC). Para o debate temos também o Dr. André Tomé, Médico de Família e representante da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF) e o Dr. Ricardo Reis dos Santos, Biólogo e Investigador do Centro de Bioética da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa para falar sobre a relação entre o bem-estar animal e humano e o ambiente.

Sobre Protect Our Future Too

A campanha "Protect Our Future Too" (#protectourfuturetoo) pretende sensibilizar a população para o impacto que a alteração das estações do ano tem sobre os animais de companhia e a relação entre animais de companhia e tutores. Como parte vital da sociedade, a MSD Animal Health acredita que é importante tomar medidas para proteger também o futuro dos animais de companhia. Esta iniciativa procura ajudar os Médicos Veterinários a educar e informar os tutores, a fim de criar uma consciência coletiva sobre a forma como podem ajudar a proteger os animais de companhia, ao longo de todo o ano.