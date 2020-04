Dia Mundial da Dança celebrado de norte a sul em festival online

As aulas presenciais podem ter sido interrompidas devido ao surto do coronavírus, mas nem isso impediu que as principais escolas de dança do país se juntassem para assinalar de uma forma muito especial o Dia Mundial da Dança, que se celebra esta quarta-feira. E daí nasce o Dança Portugal, um festival que junta bailarinos, escolas e entidades de norte a sul do país e que entre terça e quinta-feira promete fazer mexer todo o país, numa celebração online que contará com aulas, palestras, DJ sessions, mesas redondas, mostras coreográficas e espectáculos.





De Norte a Sul serão várias as escolas a juntarem-se a esta causa, algo que mostrou uma união de assinalar, conforme declara Álvaro Lopes, responsável pela Jazzy Dance Studios, uma das principais escolas associadas ao evento. "Numa altura em que, mais do que nunca, é fundamental que estejamos unidos para ultrapassar a pandemia e todas as dificuldades que dela resultam, quisemos mostrar que também o universo da dança está unido. A promoção pessoal e o individualismo é o caminho mais fácil e este tempo de confinamento só veio potenciar esse tipo de postura. Nós quisemos, precisamente, ir em sentido contrário e trabalhar em conjunto, mostrando que não faltam projectos com valor espalhados por todo o país", explica.- Academia Pedro Sousa (Gulpilhares)- ALC Dance (Gaia)- Groove Spot (Famalicão)- Just Dance School (Leça da Palmeira)- MXM ArtCenter (Porto)- RPdancers (Póvoa de Varzim)- Academia de Dança do Algarve- Outsiders Art & Dance Studios (Olhão)- O Estúdio - Arte e Movimento (Guarda)- Jazzy Dance Studios (Lisboa)- One Up Dance Company (Lisboa)- Pntouz Dance Space (Lisboa)- Swing Station (Lisboa)A todos estes projectos de Dança juntam-se o Rock in Rio, a AIMEC Portugal (escola de música electrónica), a Danah MorLife Project (Welness Coaching), a Faculdade de Motricidade Humana, a Pegadinha e a Pro Nobis (Cooperativa de Actividades Artísticas ), havendo ainda espaço a um lado de reponsabilidade social, com todas estes intervenientes a apelarem a que todos ajudem a Acreditar - Associação de Pais e Amigos das Crianças com Cancro.Todas as informações podem ser consultadas no site oficial do evento