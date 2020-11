Diana Taveira e Diogo Dias levam FISHFISH Sushi até Lisboa

Depois de em agosto terem apostado na abertura do espaço FishFish Sushi no Bahia Beach Club, em Oeiras, a dupla Diana Taveira, Diogo Dias, em conjunto com Ricardo Cabrita e César Barbieri, levou agora a mesma fórmula para a zona da capital. A localização escolhida para o segundo corner de sushi da cadeia foi o Don Costini no Saldanha, com um espaço amplo com capacidade para meia centena de clientes, num restaurante em que os clientes poderão observar os sushiman a confeccionar as peças, tudo com a promessa de "grande qualidade, variedade e frescura dos ingredientes".





E depois desta abertura, Diana Taveira promete não ficar por aqui. "Até ao final de 2021 esperamos a abertura de pelo menos mais um corner na Grande Lisboa. Não podemos parar. O mundo mudou. É importante continuar a apostar, fazer a economia mexer", explicou uma das sócias deste projeto, que dará assim à zona da Grande Lisboa mais um espaço para saborear o melhor da cozinha japonesa.Para lá da localização física, na Rua de Dona Estefânia, aberta de terça a domingo (12h às 15h / 19h às 22h) é possível também faz pedidos de delivery através das plataforma especializadas.