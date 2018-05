A Meios e Publicidade diz que o Diário de Notícias vai passar a semanário no dia 17 de Junho, segundo a informação que está a ser avançada dentro da redacção do jornal da Global Media.

A publicação adianta que o DN passa a ser publicado apenas ao domingo, com o suplemento Dinheiro Vivo e a Evasões.

Continuar a ler

O objectivo será apostar mais na versão online, com a Meios e Publicidade a admitir que passe a ser publicado um jornal diário online.

A revista Notícias Magazine deverá passar a ser publicada com o Jornal de Notícias e deverá ser feita a partir do Porto.

Estas informações corroboram assim as notícias de Janeiro, altura em que o Expresso avançou com esta informação. O Negócios, na altura, apurou que este cenário foi acelerado com a entrada dos chineses da KNJ Investment na Global Media e também com a contínua quebra das vendas da edição impressa.



Autor: Negócios