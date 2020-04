Dicas para um fim de semana radical no conforto do sofá

Está a chegar mais um fim de semana de confinamento e certamente já começam a escassear opções para fazer algo de diferente no conforto do lar durante estes dias de incerteza. Por isso, de forma a tornar este momento menos complicado, a Red Bull TV disponibliiza mais alguns títulos de entretenimento que prometem agarrá-lo ao ecrã durante várias horas.





Eis as propostas em destaque esta semanaAo longo de 27 minutos, este documentário resume o impressionante regresso às ondas da Nazaré da surfista brasileira Maya Gabeira. Depois do fatídico acidente ocorrido em 2012, a atleta de ondas gigantes enfrentou um singular percurso de superação física e mental, demonstrando uma determinação sem precedentes.A proposta era mostrar o elevado standard de qualidade de um grupo de surfistas, mas Modern Collective acabou por ser uma visão do que seriam – e são – os dez anos seguintes no surf de alta performance. Este foi o filme (com a duração de uma hora) que lançou Kai Neville como o principal cineasta da sua geração e os protagonistas, a quem chamou "ModColl Kids" são nomes que dispensam apresentações: Jordy Smith, Dane Reynolds, Dusty Payne, Mitch Coleborn, Yadin Nicol e Dion Agius.Nascido e criado no Havai, Kai Lenny é sem dúvida um dos mais talentosos e multifacetados atletas internacionais da atualidade. Este documentário mostra, ao longo de uma hora, precisamente esta capacidade única de brilhar dentro de água, seja em Kiteboard, Windsurf, Paddleboard ou Big Wave.