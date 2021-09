Diego Maradona homenageado em iniciativa de restaurante italiano

Diego Maradona vai ser homenageado pelo restaurante BuoNapoletano, situado no Chiado, em Lisboa. Numa iniciativa promovida pelo estabelecimento, com o principal objetivo de celebrar aquele que seria o mês de aniversário do antigo jogador argentino, o espaço vai emitir clássicos do ex-jogador, e proporcionar "descontos exclusivos aos clientes que se fizerem acompanhar por uma referência ao desportista", tal como se pode ler em comunicado.





"Além de uma campanha que pretende relembrar o marco que foi Maradona não só para a comunidade italiana, mas para os amantes do desporto-rei um pouco por todo o mundo, é nosso objectivo devolver a confiança aos clientes para voltarem a frequentar os espaços de restauração com os convívios ao final do dia, que eram tão característicos da nossa cidade, quer entre lisboetas, quer entre aqueles que visitam a nossa cidade", disse Zahari Markov, proprietário do BuoNapoletano.