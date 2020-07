Dinamarca levanta restrições a passageiros vindos de Portugal

A Dinamarca retirou as restrições à mobilidade anteriormente impostas aos passageiros vindos de Portugal. A medida entra em vigor este sábado, 1 de agosto.





A informação foi avançada numa nota enviada às redações pelo Governo português. A Dinamarca junta-se "à Grécia, à República Checa, à Hungria, a Malta, à Roménia, à Bélgica e aos Países Baixos no levantamento total ou parcial das referidas restrições", explica o Ministério dos Negócios Estrangeiros.O Governo considera que o que está em causa é o reconhecimento da "evolução positiva da situação epidemiológica em Portugal, nomeadamente a capacidade para testar em larga escala, detetar os casos positivos, controlar a sua transmissão e tratá-los da forma mais adequada".A pandemia de covid-19 já provocou mais de 667 mil mortos e infetou mais de 17 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.Em Portugal, morreram 1.727 pessoas das 50.868 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.