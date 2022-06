Diogo Dalot e Ricardo Horta homenageados com galardões 'A Nossa Terra'

Diogo Dalot, defesa do Manchester United, e Ricardo Horta, avançado do Sp. Braga, estão entre as personalidades que vão ser homenageadas com os galardões 'A Nossa Terra'.Trata-se de um prémio atribuído pela Câmara Municipal de Braga de reconhecimento público ao mérito de cidadãos e entidades.A cerimónia vai ter lugar no dia 7 de julho, no Fórum Braga, às 21 horas.