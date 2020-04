Diogo Dias e Diana Taveira apostam na comida japonesa

Depois de uma agência de comunicação (milk&black) e uma box de crossfit (CrossFit CAIS), a dupla de apresentadores Diogo Dias e Diana Taveira aventura-se agora no mundo da restauração, com a abertura do espaço Sushi do Bairro, um restaurante especializado em gastronomia oriental com serviço exclusivo de entrega ao domicílio e take away, algo que vem mesmo a calhar neste período de confinamento, onde o conselho é mesmo ficar em casa. No menu constam as mais variadas iguarias nipónicas, desde os chirashis, temakis, sushi, mas também os tacos japoneses, que segundo a apresentação feita são mesmo o prato forte do menu.





Para lá de Diogo Dias e Diana Taveira, refira-se que o espaço é também gerido por Ricardo Cabrita, César Barbieri e André Almeida.