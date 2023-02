Disney vai cortar 7 mil empregos

A Walt Disney anunciou que vai cortar 7.000 empregos, o equivalente a 3,6% da sua força de trabalho global, no quadro de uma ampla reestruturação pensada para economizar 5,5 mil milhões de dólares em custos e tornar o negócio do "streaming" lucrativo.As medidas, incluindo a promessa de restabelecer um dividendo para os acionistas, responderam pelo menos em parte a críticas do investidor ativista Nelson Peltz de que a "Mouse House" estava a gastar muito dinheiro com o "streaming". "Estamos satisfeitos por a Disney nos ouvir", afirmou um porta-voz do Trian Group, de Peltz, num comunicado. Leia a notícia na íntegra no Negócios