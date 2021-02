Dívida pública aumentou mais de 20 mil milhões em 2020 para níveis recorde

Portugal fechou 2020 com uma dívida pública de 270,4 mil milhões de euros, na ótica de Maastricht, o que representa um aumento de 20,4 mil milhões de euros em relação ao final de 2019, num ano em que o Governo promoveu vários programas de apoio à economia para conter o impacto da pandemia.





De acordo com o Banco de Portugal, esta subida foi provocada essencialmente pelo aumento dos títulos de dívida (17,6 mil milhões de euros), pode ler-se no comunicado divulgado nesta segunda-feira.De resto, notou-se ainda um crescimento da dívida através dos dos empréstimos (1,7 mil milhões) e das responsabilidades em depósitos (1,1 mil milhões de euros), "por via, principalmente, das emissões de certificados do Tesouro", diz a instituição."Os depósitos das administrações públicas ascenderam a 23,9 mil milhões de euros no final de 2020, aumentando 9,4 mil milhões de euros em 2020", adiantam, acrescentando que a dívida pública líquida de depósitos subiu 11 mil milhões de euros em relação ao ano anterior, totalizando 246,5 mil milhões de euros.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga os dados sobre o peso da dívida pública no PIB (produto interno bruto) do país nesta terça-feira, dia 2 de fevereiro. No ano passado, o peso recuou para os 117,2 % do PIB mas, dado o aumento da dívida neste ano, é expectável que volte a aumentar em 2020.