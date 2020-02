A dívida pública na ótica de Maastricht, a que conta para as regras europeias, desceu para 118,2% do PIB em 2019, face aos 122,2% registados no final do ano passado, segundo divulgou o Banco de Portugal nesta quinta-feira, 20 de fevereiro.





Segundo uma atualização ao Boletim Estatístico, a dívida pública ficou abaixo do previsto pelo Governo que, no relatório do Orçamento do Estado para este ano, antecipava que o endividamento das Administrações Públicas representasse 118,9% do PIB.