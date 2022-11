Do desporto ao mundo corporativo

Atletas, ex-atletas e personalidades inspiradoras do mundo empresarial participaram no congresso "2 Build on the Road", nesta quinta-feira, na Tapada Nacional de Mafra, no qual partilharam testemunhos e experiências pessoais, de modo a despertarem interesse em desenvolver novas atividades profissionais.O evento organizado pela Câmara Municipal de Mafra em parceria com a "2 Build" abordou temas como o desporto como canal de comunicação, a importância da inovação e do empreendedorismo sustentável, as certezas e incertezas no período pós- pandemia e em contexto de guerra, as questões da liderança, gestão de expectativas e inclusão social."Este congresso nasceu da vontade de fazer a conexão entre o desporto e as empresas. Efetivamente, a base da nossa formação desportiva passa muito pelos princípios, valores, partilha, espírito de equipa e acima de tudo por saber ganhar e saber perder. E na nossa vida nas organizações, sejam elas de cariz mais empresarial ou outro tipo de instituições, nós temos que conseguir motivar e agregar as nossas equipas, reforçá-las quando é preciso e através da motivação e da liderança conseguirmos congregar esforços para atingir os objetivos que passam sempre por vencer", salientou Hugo Moreira Luís, vereador da edilidade mafrense.O jornalista e treinador de basquetebol Miguel Minhava, também ele ex-atleta internacional, reforçou a importância do evento, do qual foi apresentador e moderador: "Cada vez mais se percebe que quem esteve no desporto, sobretudo na vertente profissional, tem coisas para contar, tem experiência para passar, tem mais-valias que podem e devem ser aproveitadas. Obviamente porque o momento é outro e exige outras coisas, de ir para uma empresa, de estar na área da comunicação, o que seja, sempre complementadas com essa formação, mas quem trás uma bagagem do desporto, trás uma bagagem boa e que acrescenta muito".Outro orador do "2 Build on the Road", João Benedito, antigo internacional português de futsal e sete vezes campeão nacional ao serviço do Sporting, lançou-se no mercado empresarial, mostrando que os desportistas podem triunfar no mundo Corporativo. "À primeira vista parece que os dois mundos que se juntaram aqui não têm muito a ver entre si mas estão muito relacionados. Estive dentro de campo e hoje em dia tenho duas empresas, noto que há aqui uma correlação muito grande e espero que sirva também para abrir um pouco mais os horizontes aos CEOs nacionais e àquilo que são as empresas que têm por base a contratação de pessoas que alarguem o leque aos ex-atletas que têm muito valor. Embora, aos 35, 36, 37 anos, sejam já reformados da sua atividade principal, possam ter uma oportunidade no mercado de trabalho", sublinhou.Participaram no evento igualmente Pedro Henriques (ex-Árbitro), Amaro Antunes (Ciclismo), Mónica Jardim (Apresentadora), Nélson Pereira (ex-Futebolista), entre outros.Autor: Duarte Gomes