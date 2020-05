A iniciativa 'Do Futebol para a Vida' arranca este sábado, dia 9, e tem como principal objetivo ajudar os desportistas que ultrapassam maiores dificuldades financeiras por conta da suspensão das competições não profissionais, imposta pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), devido ao surto de Covid-19.





A campanha, criada pelas mãos de um grupo de jogadores do Campeonato de Portugal (CP) irá decorrer na Rua dos Balsares, em Lisboa, entre as 10h e as 19h, sendo que cada pessoa deverá fazer-se acompanhar de, pelo menos, um bem alimentar. Relembre-se que toda a ajuda a esta causa é imprescindível.