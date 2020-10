A ministra da saúde, Marta Temido, fez esta segunda-feira um balanço do estado atual do SNS com a chegada da segunda vaga e consequente crescimento exponencial de números de casos de Covid-19 diário.





De acordo com a ministra, os técnicos prevêem um aumento dos doentes nos cuidados intensivos nos próximos dias, sendo que na próxima quarta-feira os números de doentes nos cuidados intensivos devem superar os números da primeira vaga da pandemia.Temido garante que apesar do crescimento dos doentes nos hospitais, o SNS está "melhor preparado" após reforço em vários pontos.