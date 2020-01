Dois mísseis explodem no centro de Bagdade

Dois mísseis explodiram ao início da noite no centro de Bagdade, no Iraque, segundo adianta a AFP. De acordo com a referida agência noticiosa, os dois rockets Katyusha terão caído na Zona Verde da capital iraquiana, motivando o accionar das sirenes de aviso da embaixada dos Estados Unidos. Ainda não há informação quanto a feridos ou consequências do ataque, nem mesmo sobre os autores do ataque em questão.





De referir que a chamada Zona Verde é a área considerada como mais segura da capital iraquiana, estando desde 2003 sob forte proteção militar.