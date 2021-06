Portugal regista mais duas mortes associadas à Covid-19 e 707 novos casos de infeção nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim da DGS.





De acordo com o relatório epidemiológico deste sábado, a região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a mais afetada, concentrando 450 dos 707 casos registados.O número de doentes internados com Covid-19 registou um aumento de 25 camas de internamentos na enfermaria, enquanto os internamentos em UCI subiram para mais cinco pessoas internadas.

815 342 pessoas já recuperaram da doença, mais 248 que as registadas no sábado.



Os dados divulgados pela DGS mostram também que estão ativos mais 12 casos, para um total de 24 601.