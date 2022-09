Domingo arranca a 2.ª edição do 'Joga Pelas Crianças'

É já este domingo, dia 25 de setembro, a partir das 18 horas, que arranca a segunda edição do 'Joga Pelas Crianças', um jogo de futebol de cariz solidário que conta com o apoio da Fundação do Futebol e que tem como principal objetivo ajudar a Liga Portuguesa contra o Cancro.

O evento, que irá realizar-se no estádio do Restelo, contará com a presença de várias caras conhecidas do mundo do futebol, mas também do espetáculo, media e digital.

Assim será a composição das duas equipas:

'Joga Pelas Crianças' - Guarda-redes: Beto Pimparel e Artur Moraes;

Defesas: Nininho Vaz Maia, Virgul, Jorge Corrula, Abel Xavier, Cândido Costa, Daniel Carriço, e João Pereira;

Médios: Chef Chakall, Hugo Leal, Filipe Gaidão, Fernando Alvim, Kura, Paulo Batista, Pedro Fernandes, Valdo, Dani, Serhiv Kandaurov, Tim e Salvador Martinha;

Avançados: Ric Fazeres, Ricardo Quaresma, Edite Fernandes, Edinho, Rodrigo Gomes, e Madjer;

Manager: Toni; Team Manager: Miguel Costa.

'Fundação do Futebol' - Guarda-redes: Nélson Pereira, Quim e Helton;

Defesas: Jorge Gabriel, Nuno Valente, Toy, Marco Caneira, Ricardo Rocha, Beto, João Pinto, Jorge Andrade e Fernando Meira;

Médios: Oceano, Pedro Teixeira, Hélder Tavares, Daizer, Ricardo de Sá, Movemind, Futre, Luís Boa Morte, Joaquim Evangelista, João Pedro Pais, Chaínho e Alan;

Avançados: Domingos Paciência, Conguito, Deejay Kamala, José Condessa, Luís Marvão, Miguel Paraíso, Simão Sabrosa, Carla Couto, Nuno Gomes e Nuno Capucho;

Manager: Manuel Fernandes; Team Manager: Luciano Gonçalves e Padre Guilherme.