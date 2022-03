Dona da Zara encerra lojas e comércio online na Rússia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Inditex, dona da Zara, suspendeu este sábado o comércio na Rússia com o encerramento das 502 lojas no país e do comércio através da plataforma online."Nas atuais circunstâncias, a Inditex não pode garantir a continuidade das operações e condições comerciais na Federação Russa e suspende temporariamente a sua actividade", disse a empresa em comunicado citado pela agência Reuters.