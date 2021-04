Dona do BPI poderá eliminar sete mil postos de trabalho

Após a aquisição do rival Bankia, o espanhol CaixaBank pretende cortar cerca de sete mil empregos, avança a agência Bloomberg.





Citando um porta-voz do CaixaBank, dono do BPI, a agência indica que os representantes dos trabalhadores estiveram reunidos com a administração esta terça-feira, onde terá sido acordada a formação de um comité de negociação sobre os cortes.Este porta-voz confirmou ainda à Bloomberg que haverá uma reunião no dia 20 de abril sobre o assunto. No entanto, a mesma fonte não avançou qual será o número concreto de empregos alvo de cortes.O CaixaBank tem mais de 46 mil empregados, após a fusão com o Bankia, concluída em março deste ano. Da fusão resultou o maior grupo bancário do mercado espanhol, com uma operação com 20 milhões de clientes em Espanha e mais de 623.800 milhões de euros em ativos.Além da Bloomberg, também no final do mês de março já havia sido avançado que o grupo poderia vir a dispensar entre sete mil a oito mil trabalhadores. Na altura da conclusão da fusão , Gonçalo Gortázar, CEO do CaixaBank afirmava que em Portugal nada iria mudar, afirmando que "o BPI tem um projeto de crescimento". "Não estamos a pensar fazer reestruturações em Portugal", afirmou, quando questionado sobre alterações no mercado português.De acordo com o jornal espanhol El País, também o rival BBVA estará a realizar reuniões com os sindicatos para avançar com despedimentos.