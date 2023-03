Donald Trump acusado formalmente no caso que envolve atriz pornográfica

Donald Trump foi esta quinta-feira acusado formalmente no caso que envolve o pagamento a uma atriz pornográfica durante a campanha presidencial para as eleições de 2016, segundo adianta o 'The New York Times'. De acordo com o referido jornal, que cita quatro fontes com conhecimento do processo, a decisão foi tomada por um júri de Manhattan, devendo ser anunciada oficialmente nos próximos dias.Desta forma, Donald Trump vai entrar para a história como o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a enfrentar um processo criminal, algo que conseguiu evitar ao longo da sua vida, pese embora as inúmeras investigações de que foi alvo.Em causa está o pagamento secreto que Donald Trump fez a Stormy Daniels na reta final da campanha às eleições presidenciais de 2016. Como testemunha chave a acusação conta com Michael D. Cohen, antigo tesoureiro do ex-presidente, que terá sido a pessoa encarregue de entregar os 130 mil dólares que compraram na altura o silêncio da atriz quanto ao alegado caso entre ambos. Cohen foi também um dos responsáveis por 'mascarar' este pagamento para apresentá-lo nas contas como despesas judiciais.