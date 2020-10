Donald Trump discursa para centenas na Casa Branca: «Sinto-me ótimo»

Donald Trump marcou presença no seu primeiro evento público desde que voltou à Casa Branca, após estar hospitalizado durante três dias devido à infeção pelo novo coronavírus. Segundo a Reuters, a equipa de Trump continua a não revelar se o presidente ainda testa positivo à Covid-19.





O presidente dos Estados Unidos discursou da varanda da Casa Branca, num evento descrito como "um protesto pacífico pela lei e ordem", em que estiveram presentes algumas centenas de pessoas no relvado."Estou a sentir-me óptimo", afirmou Trump, chamando "vírus da China" ao novo coronavírus. "Através do poder da ciência e medicina norte-americanas, vamos erradicar o vírus da China de uma vez por todas." O presidente dos EUA diz ainda que as políticas de confinamento não têm sustentação científica.A Casa Branca não revelou os resultados do último teste de Donald Trump à Covid-19, e negou informar qual foi a última vez que o presidente dos EUA testou negativo. Na sexta-feira, dia 9, um porta-voz da Casa Branca disse que Trump seria testado à Covid-19 e não iria para espaços públicos se se determinasse que podia contagiar outras pessoas.