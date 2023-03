Donald Trump diz que deverá ser preso na terça-feira

O antigo presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, disse, este sábado, que deverá ser preso na terça-feira. Sem fornecer provas, Trump afirmou que uma "fuga" do Gabinete de Procuradores do distrito de Manhattan indicava que seria preso na terça-feira, mas não especificou quais seriam as acusações.De acordo com a agência Reuters, o porta-voz do Gabinete de Procuradores ainda não fez quaisquer comentários sobre a afirmação do ex-presidente norte-americano.O gabinete do Procurador Distrital de Manhattan Alvin Bragg começou este ano a apresentar provas a um grande júri que investigava um pagamento de 130 mil dólares que Michael Cohen, antigo advogado pessoal de Donald Trump, fez à estrela pornográfica Stormy Daniels, que diz ter tido um caso com o ex-presidente norte-americano.