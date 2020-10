Donald Trump e Melania infetados com coronavírus

O Presidente dos Estados Unidos anunciou esta sexta-feira que o seu teste à Covid-19 foi positivo, assim como o da mulher, Melania Trump.

"Melania e eu testámos positivo para a covid-19", escreveu Donald Trump, na rede social Twitter.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!