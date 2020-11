Donald Trump: helicóptero de 'The Apprentice' está à venda

É o portal americano The Drive quem avança a informação: o ainda presidente Donald Trump tem no mercado um dos helicópteros da sua frota aérea empresarial.

Trata-se do Sikorsky S76-B, um dos três que possui, além de um Cessna Citation X e de um Boeing 757, que usou nas duas campanhas presidenciais.

Embora "despido" das letras garrafais Trump que decoravam a cauda, o helicóptero, com 6.260 horas de voo, mantém o esquema de pintura – preto sobre branco com linhas vermelhas – da Trump Organization.

O luxuoso interior VIP, folheado com mogno africano, é realçado por detalhes em dourado, incluindo os cintos de segurança para seis passageiros.

O código de registo civil mantém-se como N76DT, sendo as duas últimas letras uma clara referência ao nome do ainda presidente, que perdeu as eleições americanas de 2020 para Joe Biden, apesar das suas acusações de fraude.

Estacionado em Trenton, no estado de Nova Jérsia, o Sikorsky S76-B não tem preço definido, estando aberto a ofertas.

Em 2016, o diário The New York Times avaliou em cerca de 740 mil euros o helicóptero construído em 1989.

Curiosidade absoluta é o facto de ter sido esta mesma aeronave a protagonizar vários episódios do reality show 'The Apprentice' ('O Aprendiz'), com que Donald Trump mimoseava os concorrentes expulsos com um sonoro "You’re fired!" ("Estás despedido!").

Autor: Aquela Máquina